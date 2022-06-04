Украина предложила Индии стать гарантом безопасности - СМИ

КИЕВ. 4 июня. УНН. Украина ожидает от Индии активное участие в послевоенном строительстве. Также Киев попросил индийские власти стать гарантом безопасности наряду с другими странами, сообщает The Hindu, пишет УНН.

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«Украина обратилась к Индии, чтобы (она – ред.) стала одним из гарантов послевоенной безопасности страны вместе с некоторыми другими странами», – сообщили The Hindu дипломатические источники.

Детали



Источник в дипломатических кругах также сообщил, что Украина ожидает, что Индия примет активное участие в послевоенном строительстве.

"Мы также ожидаем больше гуманитарной помощи, лекарств и некоторой технической и финансовой помощи", - сказал источник в дипломатических кругах.

Отмечается, что сегодня общая помощь из Индии как со стороны правительства, так и частных компаний составляет около 230 тонн. Кроме того, большие объемы дали фармацевтические компании, штаб-квартиры которых находятся в Индии, но офисы расположены в Украине и Восточной Европе.

«Это отдельно и стоит около 7-8 млн долл.», – сказал источник.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Украина видит среди гарантов безопасности государства-члены Совета Безопасности ООН и ряд других стран.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна должна стать гарантом безопасности Украины.