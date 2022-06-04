ЕС уже работает над седьмым пакетом санкций против рф

КИЕВ. 4 июня. УНН. Европейский Союз уже начал работу над седьмым пакетом санкций против рф за ее вторжение в Украину, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью PAP, пишет УНН.

Цитата

На вопрос, начата ли работа над следующим пакетом санкций, Яблонский ответил: "Конечно".

"Санкции должны быть еще более жесткими - в контексте того газа, который россия еще может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о Газпромбанке. Также необходимо эмбарго на технологии, которые россия еще может поставлять и использовать в своей промышленности", - объяснил он.

Детали

Замглавы МИД Польши добавил, что кроме формальных санкций необходимо конфисковать, а не просто заморозить российские активы в Европе. "Работы по этому вопросу уже ведутся", – добавил Яблонский.

Дополнение

Европейский Союз 3 июня официально опубликовал шестой пакет санкций против рф с частичным нефтяным эмбарго. Не удалось договориться о полном эмбарго на российскую нефть. Камнем преткновения стала позиция Венгрии.

Что касается индивидуальных санкций, то они применены в отношении дополнительных 65 физических и 18 юридических лиц, куда вошли дети спикера главы кремля Дмитрия Пескова, Елизавета и Николай, а также Алина Кабаева, которая, как указано, "тесно связана с президентом владимиром путиным", Татьяна Навка, жена Пескова, владелец ОАО "Независимая нефтегазовая компания" Эдуард Худайнатов. При этом главы рпц кирилла в перечне нет. Как сообщали СМИ, его исключили из списка в угоду Будапешту.