Зеленский призвал американцев присоединяться к United24 для восстановления Украины

КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на презентации платформы United24 в Вашингтоне, призвал американцев присоединиться к этой платформе, чтобы отстроить Украину, передает УНН.

Президент отметил, что людям, дома которых уничтожены оккупантами, должны иметь куда возвращаться.

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«Уже сейчас. Уже сегодня. Вот почему я инициировал создание специальной платформы United24. Это не просто фандрейзинг. Это также одна из возможностей доказать россии, что зло не сможет победить. Тысячи раненых нуждаются в помощи. Тысячи объектов нуждаются в восстановлении. Дамы и господа, вы можете к этому приобщиться. Выберите для себя, как именно», – сказал Зеленский.

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Детали

Он отметил, что можно, например, отстроить мост в Ирпень, фото которого облетело весь мир, или купить оборудование, благодаря которому медики смогут спасти многие жизни.

«Ваша помощь будет передана быстро, использована максимально эффективно и прозрачно. Мы гарантируем, что благодаря этим вкладам ваши имена навсегда останутся в истории Украины, истории защиты свободы и демократии. Пожалуйста, присоединяйтесь к United24 сегодня», – сказал Зеленский.

Дополнение

Кабинет министров Украины утвердил положение о Едином государственном вебпортале для сбора пожертвований в поддержку Украины "United24". Позже Зеленский подписал указ о основании национального бренда "United24".

Кроме того, Зеленский предложил превратить "United24" в глобальный фонд мгновенной поддержки пострадавших стран.