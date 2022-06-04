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Макрон считает, что россию унижать нельзя

Макрон считает, что россию унижать нельзя

Эммануэль Макрон

КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что крайне важно, чтобы россия не была унижена, чтобы, когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение, добавив, что, по его мнению, Париж будет играть посредническую роль в прекращении "конфликта", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Мы не должны унижать россию, чтобы в тот день, когда прекратятся боевые действия, мы могли построить выход дипломатическими средствами", - сказал Макрон в интервью региональным газетам, опубликованном в субботу.

"Я убежден, что роль Франции состоит в том, чтобы быть посреднической силой", - добавил он.

Детали

Макрон регулярно разговаривал с президентом россии владимиром путиным после вторжения рф в Украину в рамках усилий по достижению прекращения огня и началу переговоров между Киевом и москвой, заслуживающих доверия.

"Я думаю, и я сказал ему, что он совершает историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории", — сказал Макрон.

Дополнение

Макрон стремился поддерживать диалог с путиным после вторжения Москвы в Украину в феврале. Его позиция неоднократно критиковалась со стороны некоторых восточных и балтийских партнеров в Европе, поскольку они рассматривали ее как подрыв усилий, направленных на то, чтобы заставить путина сесть за стол переговоров.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, война, Эммануэль Макрон

В тексте упоминаются

Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
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