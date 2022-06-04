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О газовом эмбарго против рф пока речь не идет - еврокомиссар

О газовом эмбарго против рф пока речь не идет - еврокомиссар

Паоло Джентилони

КИЕВ. 4 июня. УНН. Европейская комиссия не исключает каких-либо санкций против рф за войну в Украине, но ныне не изучает "блокировку" российского газа. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в интервью, опубликованном в эту субботу итальянской газетой La Stampa, пишет УНН.

Цитата

"На сегодняшний день речь не идет о блокировке газа. Вопрос в том, чтобы ударить по россии, но не навредив себе", - сказал Джентилони.

Дополнение

Европейский Союз уже начал работу над седьмым пакетом санкций против рф за ее вторжение в Украину, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. Он считает, что санкции должны затронуть и газ.

Источник: УНН
Теги: газ, ЕС, Россия, санкции
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