Новости: Политика
4 июня 2022, 14:59 • Юлия Шрамко • 5775
О газовом эмбарго против рф пока речь не идет - еврокомиссар
Паоло Джентилони
КИЕВ. 4 июня. УНН. Европейская комиссия не исключает каких-либо санкций против рф за войну в Украине, но ныне не изучает "блокировку" российского газа. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в интервью, опубликованном в эту субботу итальянской газетой La Stampa, пишет УНН.
Цитата
"На сегодняшний день речь не идет о блокировке газа. Вопрос в том, чтобы ударить по россии, но не навредив себе", - сказал Джентилони.
Дополнение
Европейский Союз уже начал работу над седьмым пакетом санкций против рф за ее вторжение в Украину, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. Он считает, что санкции должны затронуть и газ.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram