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рф должна пройти через демилитаризацию, денацификацию и депропагандизацию ради глобальной безопасности - Подоляк

рф должна пройти через демилитаризацию, денацификацию и депропагандизацию ради глобальной безопасности - Подоляк

Михаил Подоляк

КИЕВ. 4 июня. УНН. Для обеспечения глобальной безопасности рф должна пройти через демилитаризацию, денацификацию, депропагандизацию и международные трибуналы с приговорами военным преступникам. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, информирует УНН.

Цитата

"Для обеспечения глобальной безопасности россия обязательно должна пройти через демилитаризацию (избавиться от крылатых ракет), денацификацию (запрет на Z-идеологию), депропагандизацию (приватизация ТВ) и международные трибуналы с приговорами военным преступникам. Другого пути просто не существует", - написал Подоляк в Twitter.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество поддержать создание специального трибунала для расследования агрессии рф против Украины, чтобы российские преступники предстали перед трибуналом так, как это было с руководством нацистской Германии.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Офис президента Украины
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