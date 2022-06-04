Публичное лишение гражданства как "гражданская казнь": Невзоров предположил, что будет с его паспортом рф

КИЕВ. 4 июня. УНН. Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров, который подтвердил, что получил украинское гражданство пророчит, что его публично лишат российского гражданства, передает УНН.

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“О российском паспорте. Надеюсь, что все разрешится в высшей степени драматично. Ад должен раскрыться во всей своей красе. В россии, по поводу моего украинского паспорта уже разгорается отличнейшая истерика. Пока завывает всякая мелюзга, но надеюсь, что у Кремля все же хватит идиотизма подвергнуть меня настоящей „гражданской казни“”, — написал Невзоров в Telegram.

Детали

Он предсказывает, что его публично лишат гражданства.

“Легко предсказать, что меня публично лишат гражданства, поставив в ряд с Солженицыным, Вишневской и др. В СССР это было „самой высшей мерой“ и считалось на порядок страшнее расстрела. Путинский режим обязательно должен возродить эту славную традицию.

Хотелось бы стать и тут первым”, — отметил Невзоров.

Дополнение

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство российскому оппозиционному журналисту Александру Невзорову и его жене Лидии Невзоровой.

Геращенко сообщал, что Александр Невзоров косвенно подтвердил информацию о предоставлении ему украинского гражданства.

22 марта против Александра Невзорова следственный комитет россии возбудил дело за дискредитацию вооруженных сил рф.