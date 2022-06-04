Призывы избегать унижения россии могут унизить Францию: как Кулеба ответил Макрону

КИЕВ. 4 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что призывы избежать унижения россии могут только унизить Францию и любую другую страну, которая бы к этому призвала, передает УНН.

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“Призывы избежать унижения россии могут только унизить Францию ​​и любую другую страну, которая бы к этому призвала. Ибо именно россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить россию на место. Это принесет мир и спасет жизнь”, — написал Кулеба в Twitter.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что крайне важно, чтобы россия не была унижена, чтобы, когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение, добавив, что, по его мнению, Париж будет играть посредническую роль в прекращении “конфликта”.

Макрон регулярно разговаривал с президентом россии владимиром путиным после вторжения рф в Украину в пределах усилий с достижения прекращения огня и начала переговоров между Киевом и москвой, заслуживающей доверия.

“Я думаю, и я сказал ему, что он совершает историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории”, — сказал Макрон.