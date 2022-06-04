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Резников предложил создать в ЕС трастовый фонд для Украины

Резников предложил создать в ЕС трастовый фонд для Украины

Алексей Резников

КИЕВ. 4 июня. УНН. Следующим шагом предоставления помощи Украине от ЕС могло бы быть создание соответствующего трастового фонда. Об этом, отвечая на вопросы на полях Международного форума безопасности GLOBSEC-2022, сказал министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Цитата

“Есть государства, например Люксембург, которые готовы инвестировать в безопасность — помогать Украине. Но они не могут, потому что не имеют вооружение, которое нам нужно. Хорошим решением было бы создать трастовый фонд в Европе, и это может быть следующим шагом”, — отметил Алексей Резников.

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Ранее

В апреле стало известно, что Европейский Союз создаст трастовый фонд из Украины для предоставления финансовой поддержки украинскому государству.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении поблагодарил президентку Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен за работу по созданию Трастового фонда для восстановления Украины после войны.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Алексей Резников
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