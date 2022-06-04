россия не оставляет цели по захвату Киева и уничтожению украинской государственности - Резников

КИЕВ. 4 июня. УНН. Россия пытается захватить юг и восток нашего государства, в то же время не оставляет цели по поводу захвата Киева и уничтожения украинской государственности. В течение недели прошли тяжелые бои в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил министры обороны Украины Алексей Резников на полях Международного форума безопасности GLOBSEC-2022, передает УНН.

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"россия пытается захватить юг и восток нашего государства, в то же время не оставляет цели по захвату Киева и уничтожению украинской государственности. В течение недели произошли тяжелые бои в Донецкой и Луганской областях. Враг бросает значительные силы с целью захвата Северодонецка, Лисичанска и дальнейшего взятия под контроль всей Луганской области", – отметил министр обороны Украины, рассказав, что российская армия превышает украинскую в дальнобойной артиллерии, бронетехнике и использовании авиации.

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Также россияне имеют бесперебойные поставки боеприпасов советских времен, с помощью которых уничтожают мирные населенные пункты.

"На Херсонщине русская армия строит глубоко эшелонированную оборону. Наша цель – не дать реализоваться российским сценариям и освободить наши территории максимально быстро", – подчеркнул Резников.

Ранее

Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу заявил, что, по его мнению, кремль пытается перевести войну в "затяжную фазу", строя эшелонированную оборону на временно занятых территориях на юге страны.