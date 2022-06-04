Еще в этом году: Резников дал оптимистический прогноз относительно окончания войны

КИЕВ. 4 июня. УНН. россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году. Об этом сообщил министры обороны Украины Алексей Резников на полях Международного форума безопасности GLOBSEC-2022, передает УНН.

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“россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году”, — сказал Алексей Резников, напомнив, что мечта кремлевской власти - “собрать „их“ земли”.

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“Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить россию и сдерживать в будущем”, — предостерег министр обороны Украины.

Кроме того, он выразил позицию, что русские военные — это не регулярная цивилизованная армия, а убийцы, мародеры и насильники.

“Это не вторая армия в мире. Мы называем их “орки”, — резюмировал Алексей Резников.