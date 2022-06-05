Стреляют по церквям, которые считают своими: Зеленский прокомментировал обстрелы Святогорской Лавры в Донецкой области

КИЕВ. 5 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы Всехсвятского скита Святогорской Лавры в Донецкой области и сообщил, что погибли трое монахов. Об этом информирует УНН.

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Вчера, 4 июня, в результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Огонь полностью охватил главный храм обители.

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“Еще в среду от русского обстрела погибли трое монахов лавры. Богослужения вынуждены проводить в подвале. Грохот артиллерии и „прилеты“ русских снарядов — в лавре постоянны.

И это одна из трех лавр Украины. Это лавра Украинской православной церкви, которую в Москве по-прежнему считают связанной с русской православной церковью. Даже это не останавливает русскую армию”, — говорится в обращении.

За время полномасштабной войны русскими обстрелами уже разрушены или повреждены 113 церквей. Среди них есть и старинные, пережившие Вторую мировую войну. Есть и те, что были построены уже после 1991 года.

Всехсвятский скит Святогорской лавры начали восстанавливать в 2001 году. 10 июня была бы очередная годовщина начала постройки.

Напомним

Деревянный скит Святогорской Лавры сгорел дотла: появилось видео.