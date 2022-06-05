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Зеленский заявил, что россия не может быть членом ЮНЕСКО и ООН

Зеленский заявил, что россия не может быть членом ЮНЕСКО и ООН

Владимир Зеленский - действующий Президент Украины

Источник: ОПУ

КИЕВ. 5 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что россии не место быть в организациях ЮНЕСКО и ООН. Об этом информирует УНН.

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Во время очередного обращения, Зеленский, комментируя недавний обстрел россиян Всехсвятского скита Святогорской Лавры подчеркнул, что россия сознательно и системно уничтожает украинское культурное и историческое наследие так же, как и социальную инфраструктуру и заявил, что такому государству не место в ЮНЕСКО и ООН.

Цитата

"Государство, которое это делает, не может быть членом ЮНЕСКО и не может оставаться в ООН, вроде бы ничего не произошло. Устав ООН не предусматривает никаких прав для террористов, а ЮНЕСКО – не место для варваров", - заявил Президент .

Напомним

Вчера, 4 июня, в результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Полум’я полностью охватила главный храм обители.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский
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