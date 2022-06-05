Запад должен понять, что передача тяжелого вооружения - это не разовая ситуация - Минобороны

КИЕВ. 5 июня. УНН. Западные союзники "должны понять", что предоставление тяжелого вооружения Украине "не является одноразовой помощью", а должно продолжаться до "победы", заявила в воскресенье в эфире национального телемарафона заместитель министр обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.

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"Оружие уже начало поступать, но его недостаточно, чтобы дать очень сильный отпор русской армии, - заявила Маляр. - Нам всегда потребуется поддержка, учитывая, что мы уже вступили в затяжную войну. Запад должен понять, что это не разовая помощь".

"Наши бойцы действительно подготовлены, наша армия действительно подготовлена. Но этой мотивации и подготовки недостаточно, чтобы победить россию без оружия, - сказала она. - Поэтому мы открыто ставим вопрос, что нам нужна помощь западного мира, особенно в оружии. И в первую очередь речь идет о ПВО и тяжелом вооружении".

Детали

Маляр сообщила, что ситуация в Северодонецке "горячая" и постоянно меняется, поэтому сложно дать обновленную информацию о том, какая часть города контролируется Украиной.

"Никто не может сказать точно, потому что во время боев какая-то часть города сейчас может быть под контролем российских войск, но через 30 минут ситуация может кардинально измениться. Единственное, что мы можем сказать точно, это то, что вооруженные силы дают сильное сопротивление. Иначе город бы пал".

Угроза Киеву

"Киев постоянно находится под угрозой, – считает Маляр. – Надо понимать, что война находится в горячей фазе, а Киев остается главной целью российской федерации".

Маляр также рассказала о бойцах со всего мира, записавшихся в Международный легион, который, по ее словам, юридически входит в состав Вооруженных сил Украины.

"Интернациональный легион зарекомендовал себя в бою", в том числе при освобождении Киева, и теперь международные бойцы "тоже в самых горячих точках".