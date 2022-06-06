Аналитик рассказал о самой большой неудаче, постигшей путина и почему ОПЗ - в безопасности

КИЕВ. 6 июня. УНН. Самая большая неудача, постигшая владимира путина во время войны в Украине – это неудача на юге. Такое мнение журналистам УНН озвучил аналитик Виктор Бобыренко. Он объяснил – агрессор пытался прорваться из Херсона в Николаев, чтобы выйти в Одессу, однако ВСУ дали отпор.

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«Самая большая неудача постигшая путина – это неудача на юге, а именно – невозможность прорыва из Херсона через Николаев в Одессу, и они не смогли в марте месяце высадить десант и решить свою одну из главных стратегических задач.

Первая задача была захватить Киев и поменять руководство – не получилось, вторая – отрезать Украину от моря – не получилось. И потому собственно сейчас и идет блокада, поэтому собственно и идет шантаж всего мира: если вы нам не сдадитесь – мы уморим голодом десятки миллионов людей. То есть таким образом россия открыто шантажирует мир и им нужен ОПЗ», - считает Бобыренко.

Однако сам Одесский припортовый завод – в безопасности, потому что нужен врагу целым, объяснил аналитик.

«Думаю, что они сейчас параллельно еще и планируют какую-нибудь десантную операцию. То есть враг не примирился с тем, что Украина от моря не отрезана – это их стратегическая цель.

А ОПЗ вряд ли будут обстреливаться. Он им нужен целым. Если у них ничего не получится, то тогда они его будут пытаться разрушить. Мол и сам не гам и кому-то не дам. Если мы будем видеть, что по нему стреляют – это будет нам прямой сигнал, что россия отказалась от захвата Одессы. ОПЗ им сейчас нужен целый, чтобы вывозить самим потом зерно, в том числе украинское зерно, которое уже есть там. И другие стратегически важные товары, которые там есть», – подчеркнул он.

Бобыренко заявил – ОПЗ интересует россиян не только через зерно, но и через аммиак, экспорт которого для россии возможен только через ОПЗ.

«Эта труба (Аммиакопровод «Тольятти – Одесса», через который транспортируется аммиак из россии в Украину на продажу, – ред.) – единственная возможность для них экспортировать аммиак, конечно они в ней заинтересованы. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Ну хотя бы потому, что для того чтобы отобрать у нас трубу – им нужно оккупировать всю территорию, по которой проходит аммиакопровод. А пока часть трубы проходит по территории Украины», - резюмировал Бобыренко.

Добавим

Аммиакопровод — газопровод, предназначенный для транспортировки аммиака. В мире существует несколько таких продуктопроводов, пятым из них является единственный в Украине аммиакопровод Тольятти — Одесса.

Аммиак передается от российского химического предприятия “Тольяттиазот” (ТоАЗ), принадлежащий бизнесмену с рф Дмитрию Мазепину в Одесский припортовый завод (ОПЗ) в г. Южный, где загружается в танкеры и транспортируется к заводам американской нефтяной компании “Occidental Petroleum”. Оператором русской части является “Трансамиак”, украинский — “Укрхимтрансамиак”.

От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов. Для сравнения: бюджет Кипра в 2021 году составил 13 млрд долларов. Так что весь бюджет целого Кипра почти равен статье дохода страны-агрессора. И все — благодаря украинской трубе.

Дмитрий Мазепин неоднократно заявлял, что транзит аммиака через Украину постоянно сопровождается большим количеством рисков из-за конфликтов россии с Украиной.

Одновременно отказаться от него он не мог, потому что других путей транспортировки аммиака у российского предприятия – нет.

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине, Мазепин общался с президентом рф путиным и обещал “сдать” Одессу (на территории которой и находится припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака к заводам американской нефтяной компании), в обмен на контроль над этим предприятием.