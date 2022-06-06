Владимир Зеленский посетил позиции украинских войск в районе Бахмута и Лисичанска

КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганщины. Об этом сообщает УНН.

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Глава государства заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских защитников.

Владимир Зеленский пообщался с военными и вручил им государственные награды и ценные подарки.

Добавим

Во время рабочей поездки в Запорожье Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе. Он пообщался с главой областной военной администрации Александром Старухом, который проинформировал о состоянии области.

Напомним

Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос о запрете фейерверков во время военного положения.