Совбез ООН сегодня соберется на заседание по Украине

КИЕВ. 6 июня. УНН. Совет безопасности ООН в понедельник, 6 июня, соберется на заседание по Украине, сообщается на сайте Совбеза ООН, пишет УНН.

Детали

Заседание посвящено теме обеспечения мира и безопасности Украины.

Начнется оно в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

Дополнение

Турция, Украина, Россия и ООН подготовили "дорожную карту" для обеспечения аква коридора для зерна.