Новости: Политика
6 июня 2022, 08:15 • Юлия Шрамко • 12975
Совбез ООН сегодня соберется на заседание по Украине
КИЕВ. 6 июня. УНН. Совет безопасности ООН в понедельник, 6 июня, соберется на заседание по Украине, сообщается на сайте Совбеза ООН, пишет УНН.
Детали
Заседание посвящено теме обеспечения мира и безопасности Украины.
Начнется оно в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).
Дополнение
Турция, Украина, Россия и ООН подготовили "дорожную карту" для обеспечения аква коридора для зерна.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram