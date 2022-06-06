Войска рф ослаблены из-за успешного контрнаступления ВСУ в Северодонецке - ISW

КИЕВ. 6 июня. УНН. 5 июня украинские бойцы проводили успешные контратаки против российских позиций по всей территории Украины. В частности, успешные контрнаступательные операции ВСУ в Северодонецке свидетельствуют о снижении боевой мощи оккупантов в Украине, пишет УНН, ссылаясь на последний отчет Института изучения войны (ISW).

Детали

Украинские военные отвоевали значительные территории Северодонецка, на захват которого Кремль сосредоточил большинство своих сил, отмечают эксперты ISW. Как говорится в сообщении российского Telegram-канала, ВСУ приступили к контратаке к северу от Харькова, что указывает на то, что они продолжают давление на оборонные линии оккупантов вблизи российской границы, указано в отчете ISW.

Эксперты отмечают, что украинские силы, вероятно, стремятся использовать продолжение сосредоточения россии на Северодонецке для проведения контратак по другим направлениям продвижения. Несмотря на то, что российские войска продолжают перебрасывать технику и войска в район Северодонецк-Лисичанска, украинские войска провели успешное контрнаступление в Северодонецке за последние 48 часов и отбросили российские войска в восточные окрестности города и с южных населенных пунктов, говорится в отчете ISW.

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"Украинское контрнаступательное давление, вероятно, будет продолжать привлекать внимание российских войск в Луганскую область, а значит, оставлять уязвимые места в оборонных усилиях россии в Харьковской области и вдоль южной оси", — сообщают эксперты.

Добавим

В последнем отчете от Института также информируют, что российские войска продолжали попытки приблизиться к Славянску с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана. Однако они вряд ли достигнут заметного продвижения вокруг Славянска из-за того, что продолжают отдавать предпочтение Северодонецку. Кроме того, отмечается, что российские оккупанты продолжали удерживать оборонные рубежи и огонь по украинским позициям вдоль южной оси.

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