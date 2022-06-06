"Республика Корея может принять участие в послевоенном восстановлении Украины" - Елена Шуляк

КИЕВ. 6 июня. УНН. Корейская делегация посетила Бучу и Ирпень и планирует помочь Украине отстроить разрушенную инфраструктуру. Об этом сообщила глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк в своем Telegram-канале, пишет УНН.

«Корея может присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Потребность в ней официальная делегация во главе с руководителем правящей партии Республики Корея, господином Ли Джун Соком, имела возможность сегодня увидеть в Буче и Ирпене своими глазами», – сказала Шуляк.

По ее словам, представители Кореи будут обсуждать этот вопрос с руководством своей страны.

«По словам господина Ли Джун Сока, после увиденного и услышанного в Украине, он обязательно встретится с президентом Юном Сок Ёлем, чтобы обсудить разные варианты помощи. Я же благодарна за визит и искренне надеюсь, что Южная Корея может присоединиться к странам, которые уже официально заявили о желании получить «шефство» над восстановлением украинских регионов, городов, сел, объектов, пострадавших от кровавых рашистов», – подытожила глава «Слуги Народа».

Напомним, Елена Шуляк рассказывала о том, что восстанавливать украинские регионы и города уже официально выразили желание Эстония, Великобритания, Испания, Тайвань, Греция и другие страны. Ранее глава «Слуги Народа» отмечала, что восстанавливая уничтоженное во время войны жилье, особое внимание будут уделять фактору безопасности и проектировать новые дома с современными комфортными бомбоубежищами.