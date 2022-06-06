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В Северодонецке ВСУ постепенно оттесняют оккупантов - глава ГУР

В Северодонецке ВСУ постепенно оттесняют оккупантов - глава ГУР

Кирилл Буданов

КИЕВ. 6 июня. УНН. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины постепенно вытесняют российских оккупантов из города Северодонецк (Луганская область). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны Украины.

Детали 

Генерал-майор Кирилл Буданов проинспектировал работу подразделений ГУР МО в городе Северодонецк. Он ознакомился с оперативной обстановкой на данном участке фронта и определил дальнейшие действия подразделений ГУР МО Украины.

Цитата

"На сегодняшний день это "самое горячее" направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага. На определенных участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии. Несмотря на это, мы постепенно вытесняем оккупантов из города", - заверил он. 

Дополнение

Руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова назначили главой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Источник: УНН
Теги: Северодонецк, война с Россией, разведка, Луганск и Луганская область
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