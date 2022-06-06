США скептичны относительно соглашения с рф об украинском зерне из-за требования россии снять санкции - Politico

КИЕВ. 6 июня. УНН. ООН пытается заключить соглашение с россией, чтобы позволить Украине возобновить экспорт зерна через Черное море, однако представители администрации президента США Джо Байдена и американские законодатели очень скептически относятся к тому, что россия действует добросовестно, сообщает Politico, пишет УНН.

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"Основная причина их пессимизма: недавние комментарии президента россии владимира путина и российских официальных лиц о том, что они ослабят блокаду украинских портов, если Запад снимет экономические санкции с москвы", - говорится в материале.

Это предложение «усложняет» «хрупкие» переговоры, заявил представитель ООН изданию незадолго до того, как в пятницу чиновник ООН по гуманитарным вопросам завершил двухдневные переговоры относительно блокады в Москве.

"Один американский чиновник назвал предложение москвы «дипломатией вымогательства» и заявил, что США не согласятся на соглашение, которое снимет какое-либо экономическое давление на Кремль", - пишет издание.

Любое соглашение, которое позволит Украине экспортировать зерно до уборки урожая яровой пшеницы, станет большим прорывом, и официальные лица США и глобальный бизнес внимательно следят за переговорами россии с ООН, а также отдельными переговорами с Турцией по разрешению безопасного прохода для украинского зерна, указывается также в сообщении.

Дополнение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пытается заключить соглашение, которое обеспечит безопасный вывоз украинского продовольствия и российских продуктов питания и удобрений на зарубежные рынки.