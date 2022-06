Великобритания официально подтвердила, что передаст Украине РСЗО M270

КИЕВ. 6 июня. УНН. Британский министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания отправит Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км с помощью высокоточных управляемых ракет, говорится в официальном сообщении Министерства обороны Великобритании. Это также подтвердил глава британского правительства Борис Джонсон, пишет УНН.

"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия стирает с лица земли города и убивает ни в чем не повинных мирных жителей. Великобритания подарит Вооруженным Силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающееся наступление россии", – написал Борис Джонсон в Twitter.

Как говорится в официальном сообщении от правительства Великобритании, "Британия передаст Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), чтобы помочь стране защититься от российской агрессии, заявил министр обороны". "Передовая система вооружения M270, которая может с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 80 км, существенно повысит боеспособность украинских сил", - говорится в официальном сообщении МО Великобритании.

