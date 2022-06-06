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Великобритания официально подтвердила, что передаст Украине РСЗО M270

Великобритания официально подтвердила, что передаст Украине РСЗО M270

КИЕВ. 6 июня. УНН. Британский министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания отправит Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км с помощью высокоточных управляемых ракет, говорится в официальном сообщении Министерства обороны Великобритании. Это также подтвердил глава британского правительства Борис Джонсон, пишет УНН.

Цитата

"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия стирает с лица земли города и убивает ни в чем не повинных мирных жителей. Великобритания подарит Вооруженным Силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающееся наступление россии", – написал Борис Джонсон в Twitter.

Как говорится в официальном сообщении от правительства Великобритании, "Британия передаст Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), чтобы помочь стране защититься от российской агрессии, заявил министр обороны". "Передовая система вооружения M270, которая может с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 80 км, существенно повысит боеспособность украинских сил", - говорится в официальном сообщении МО Великобритании.

Детали

Решение Великобритании, как указано, "было тесно согласовано с решением США подарить вариант РСЗО High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS)".

"Наряду с системой вооружения Великобритания также поставит боеприпасы M31A1 в масштабе", - говорится в сообщении британского правительства.

Также указано, что "украинские военные будут обучены тому, как использовать пусковые установки, в Великобритании, чтобы максимально повысить эффективность систем".

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников во время выступления 4 июня также информировал о начале подготовки украинских артиллерийских расчетов в Европе относительно применения РСЗО HIMARS и М270.

"Алексей Резников приветствовал решение США предоставить Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и обратил внимание, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал получение нашим государством РСЗО М270", - отметили в Минобороны.

"Решение Белого дома по HIMARS и Лондона по М270 – это первый шаг для Украины и огромный скачок в вопросе сдерживания российской агрессии", – отметил министр обороны Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, оружие, Минобороны, Украина, Великобритания, война, Алексей Резников
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