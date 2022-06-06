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Слова путина - пустой звук: Кулеба о "гарантиях" мирного прохода судов из Одессы

Слова путина - пустой звук: Кулеба о "гарантиях" мирного прохода судов из Одессы

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 6 июня. УНН. Украина не может доверять словами российского диктора владимира путина о «гарантиях» для судоходства - раньше он гарантировал не нападать на Украину. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Цитата

«путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину – за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять путину, его слова – пустой звук», – написал министр.

Контекст

Российский диктатор ранее заявил, что россия якобы готова обеспечить вывоз украинского зерна через оккупированные ими порты Бердянска и Мариуполя, а также гарантирует мирный проход судов с зерном в международные воды из тех портов, которые находятся под контролем Украины.

Ранее

На выходных пресс-служба Украинского Дунайского пароходства сообщила, что блокаду украинских портов готовятся "прорвать" с помощью речного контейнеровоза через порт Измаил.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, порт, зерно, Украина, продовольствие, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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