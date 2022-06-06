Слова путина - пустой звук: Кулеба о "гарантиях" мирного прохода судов из Одессы

КИЕВ. 6 июня. УНН. Украина не может доверять словами российского диктора владимира путина о «гарантиях» для судоходства - раньше он гарантировал не нападать на Украину. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

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«путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину – за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять путину, его слова – пустой звук», – написал министр.

Putin не будет использовать trade routes to attack Odesa. Это тот же Петин, который был германским шпионом Scholz и франц. President Macron, который не будет действовать Украину — день после завершения полного поражения нашей страны. Мы не можем пустить Putin, его слова являются empty. —Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 6, 2022

Контекст

Российский диктатор ранее заявил, что россия якобы готова обеспечить вывоз украинского зерна через оккупированные ими порты Бердянска и Мариуполя, а также гарантирует мирный проход судов с зерном в международные воды из тех портов, которые находятся под контролем Украины.

Ранее

На выходных пресс-служба Украинского Дунайского пароходства сообщила, что блокаду украинских портов готовятся "прорвать" с помощью речного контейнеровоза через порт Измаил.