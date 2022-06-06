"Есть о чем подумать": Подоляк об угрозах рф нанести ядерный удар по Черногории

КИЕВ. 6 июня. УНН. Советник Офиса президента Михаил Подоляк после угроз гендиректора "роскосмоса" Дмитрия Рогозина нанести ядерный удар по Черногории заявил, что странам, которые до сих пор "дают приют" российский капитал, есть над чем задуматься. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Подоляка в Twitter.

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"Очередной ядерный удар обещают в россии. На этот раз – Черногории - за непропуск самолета Лаврова и измену "общей истории". Общая история россии и Черногории? Это о виллах чиновников на Адриатическом побережье или яхты в местных маринах? Странам, которые дают приют российскому капиталу, есть о чем подумать", - написал он.

Напомним

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы мид россии Сергея Лаврова.

В своем аккаунте в Twitter рогозин пригрозил "трусливым болгарам", "злопамятным румынам" и "предавшим общую историю черногорцам" своим последним детищем — РС-28 Сармат.

"Вот чем хорош "Сармат"? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролет пытаться не будет. Равно как и у других шведов", - написал он.

РС-28 "Сармат" – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой ​​жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.