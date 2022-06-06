Зеленский созвонился с Джонсоном: говорили о гарантиях безопасности и разблокировке портов

КИЕВ. 6 июня. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. О деталях переговоров глава государства сообщил у себя в Twitter, пишет УНН.



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"Провел разговор с Борисом Джонсоном. Проинформировал о ситуации на фронте. Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки Украины. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности. Совместно с Великобританией ищем пути избегания продовольственного кризиса и разблокирования портов", – написал Президент.

Добавим

О деталях разговора в своем Twitter сообщил и Джонсон.

"Президент Украины Владимир Зеленский только что проинформировал меня о текущей борьбе с российской агрессией на Донбассе. Понятно, что украинский народ не будет подвергаться российской жестокости. Мы непоколебимы в нашей миссии обеспечения долгосрочной защиты и поддержки Украины, – написал Джонсон.

Напомним

Сегодня Джонсон сообщил, что Великобритания передаст Вооруженным силам Украины реактивные системы залпового огня.