Гетманцев: кредиты за уничтоженное войной имущество украинцев банкам будет компенсировать государство

КИЕВ. 6 июня. УНН. Разработка законопроекта о списании кредитов за уничтоженное в военных действиях имущество продолжается. Однако, как сообщил глава финансового Комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, в документе будет предусмотрена компенсация этого кредита финансовому учреждению со стороны государства, передает корреспондент УНН.

Нардеп отметил, что государство включилось ведь для решения проблемы невозможно просто переложить бремя на банки за то имущество, которого уже нет.

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“Законопроект еще разрабатывается. Но его концепт согласован с главой НБУ, с премьером и разрабатывается он по поручению Президента Украины. Что касается техники выполнения этого законопроекта, идеи реализации, то она является достаточно очевидной: человек, у которого уничтожено жилье или автомобиль в следствие военных действий, должно подать соответствующее заявление, должен доказать, что этот объект является уничтоженным. В таком случае его кредит списывается по тем механизмам, которые будут предусмотрены самим этим законопроектом. И эта сумма будет компенсирована кредитному учреждению государством”, — сообщил Гетманцев.

Детали

Он добавил, что могут быть использованы ресурсы Фонда гарантирования вкладов.

“Надо решить проблему для людей, но и не навредить банкам”, — добавил нардеп.

Еще одна законодательная инициатива будет касаться военных, имеющих кредиты.

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“Если боец ​​находится на передовой, рискует своей жизнью защищая нас, то ни один коллектор, ни один банк не может требовать у него даже просроченную задолженность на период военных действий и еще шесть месяцев после этого. Ни у него, ни у его родственников”, — сказал Гетманцев, добавив, что соответствующий законопроект уже разработан, передан в ВР и в ближайшее время будет проголосован.

Напомним

Президент дал поручение разработать законопроект о списании долгов по кредитам, которые были взяты украинцами для приобретения имущества и которое было уничтожено в результате военных действий.