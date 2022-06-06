В плену рф может находиться более 2,5 тыс. бойцов из "Азовстали" - Зеленский

КИЕВ. 6 июня. УНН. Пленных из "Азовстали", находящихся на территории ОРДЛО, может быть больше 2,5 тыс. человек. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ по случаю Дня журналиста, передает УНН.

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Глава государства отметил, что пленных из “Азовстали”, находящихся на территории ОРДЛО, может быть больше, чем 2,5 тыс. человек.

Что касается обращения с этими пленными, в частности намерений провести так называемый публичный трибунал, Владимир Зеленский отметил, что не готов комментировать планы россиян, поскольку они их постоянно меняют, и на этом вопросе многие делают себе пиар.

Относительно того, или пытают этих людей, Президент выразил убеждение, что российской стороне невыгодно это делать, потому что они — “публичные пленники”, за состоянием которых следит мировое сообщество.

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По словам Зеленского, переговорами по обмену пленными между Украиной и россией, в том числе и относительно военных, вышедших из завода “Азовсталь” в Мариуполе, занимается Главное управление разведки Министерства обороны Украины, задача которого — вернуть украинских граждан домой.

“Мы знаем, о чем с русскими можно договариваться, знаем эту цену. Мы знаем, что не можно доверять. ГУР должно заниматься этим вопросом и дать результат. Результат единственный — вернуть людей домой”, — сказал Владимир Зеленский.