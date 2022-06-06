Кислица: российская делегация должна быть на заседаниях СБ ООН по Украине, они – досудебные

КИЕВ. 6 июня. УНН. Российская делегация должна присутствовать на заседаниях Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, так как все, что ими здесь сказано, может и будет использоваться против них в суде. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании СБ в понедельник, передает корреспондент УНН.

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“Даже если Совет Безопасности не может предпринять активные шаги в ответ на самую опасную угрозу международному миру и безопасности, все равно важно, чтоб мы собрались здесь сегодня. В этой связи я вновь заявляю о том, что нет другого варианта кроме как урегулировать проблему того, что Россия самовольно заседает в постоянном кресле Советского союза (кресле постоянного представителя — ред.), ведь тот, кто самовольно занимает это место — агрессор, это представляет угрозу стабильности”, — сказал Кислица.

“Я также узнаю присутствие представителя Путинского режима в постоянном кресле Советского союза. Важно, чтоб российская делегация продолжала появляться здесь, на заседаниях Совбеза по Украине, ведь эти заседания — досудебные. Они ценны, поскольку они идут под запись, и все, что сказано здесь сообщниками преступлений, может и будет использоваться в суде против них”, — добавил он.

Детали

По словам украинского постпреда, у российских представителей есть право на то, чтоб общаться с адвокатом, консультироваться с ним перед выступлением — он предположил, что они так уже и поступают.

Миру необходим авторитетный Совет безопасности, подчеркивает дипломат.

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