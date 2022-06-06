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Украина готова создать условия для возобновления экспорта из Одессы, для этого нужно вывести из черного моря вмс рф - Кислица

Украина готова создать условия для возобновления экспорта из Одессы, для этого нужно вывести из черного моря вмс рф - Кислица

КИЕВ. 6 июня. УНН. Украина готова создать необходимые условия, чтобы возобновить экспорт из порта Одессы. Но для этого есть несколько условий. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании СБ в понедельник, передает корреспондент УНН.

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«Украина по прежнему привержена тому, чтоб не допустить глобального продовольственного кризиса. Мы готовы создать необходимые условия, чтобы возобновить экспорт из порта Одесса. Вопрос о том, как сделать так чтоб россия не злоупотребляла торговыми путями, чтоб совершить нападение на город», - сказал Кислица.

Детали

По словам украинского дипломата, вопрос стал более актуальным после ракетного обстрела, которому в воскресенье подвергся Киев.

Дипломат отметил, что, как утверждает россия, был уничтожен «военный объект, включая танки». На самом же деле на объекте осуществлялся ремонт грузовиков, которые готовы доставить зерно в украинские морские порты.

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«Продолжаем работать с ООН и партнерами, чтоб обеспечить функционирование морских маршрутов для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины. В качестве первого шага россия должна вывести свои военно-морские силы из украинских вод и предоставить гарантии безопасности от ударов по портам и коммерческим конвоям», - заявил Кислица.

Ранее

Как писал УНН, Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта, и как первый шаг россии должно отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности.

На прошлой неделе турецкие СМИ сообщили, что Турция, Украина, страна-оккупант, а также ООН подготовили “дорожную карту” для обеспечения коридора по выводу судов с зерном из нашей страны.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, порт, ВМС
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