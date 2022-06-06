Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 0,1068 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Болезни войны и хронический стресс: Голубовская о том, ждут ли Украину вспышки инфекционных болезней
Болезни войны и хронический стресс: Голубовская о том, ждут ли Украину вспышки инфекционных болезней
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8640

Потом будет больше потерь: Зеленский по поводу возможности отвода украинских сил от Северодонецка

Потом будет больше потерь: Зеленский по поводу возможности отвода украинских сил от Северодонецка

КИЕВ. 6 мая. УНН. Если Вооруженные Силы Украины отведут свои позиции от Северодонецка, вернуться туда потом будет дороже с точки зрения потерь. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, решение о Северодонецке будут приниматься в зависимости от развития ситуации, сейчас она непростая, но украинские военные удерживают позиции.

Цитата

«Ситуацию на Северодонецком направлении мы держим. Их (врага. – Ред.) больше, они более мощные, однако у нас есть все шансы бороться на этом направлении», – сказал Президент.

Он также добавил, что в Северодонецке осталось 10-15% населения. Похожая ситуация и в Лисичанске Луганской области.

Дополнение

По информации Генштаба, украинские защитники удерживают контроль в городе Северодонецке, бои продолжаются в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоахтырка и Вороново.

Источник: УНН
Теги: Северодонецк, Луганск и Луганская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.