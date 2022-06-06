Потом будет больше потерь: Зеленский по поводу возможности отвода украинских сил от Северодонецка
КИЕВ. 6 мая. УНН. Если Вооруженные Силы Украины отведут свои позиции от Северодонецка, вернуться туда потом будет дороже с точки зрения потерь. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает УНН.
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По словам Зеленского, решение о Северодонецке будут приниматься в зависимости от развития ситуации, сейчас она непростая, но украинские военные удерживают позиции.
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«Ситуацию на Северодонецком направлении мы держим. Их (врага. – Ред.) больше, они более мощные, однако у нас есть все шансы бороться на этом направлении», – сказал Президент.
Он также добавил, что в Северодонецке осталось 10-15% населения. Похожая ситуация и в Лисичанске Луганской области.
Дополнение
По информации Генштаба, украинские защитники удерживают контроль в городе Северодонецке, бои продолжаются в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоахтырка и Вороново.