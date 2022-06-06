Самая угрожающая ситуация наблюдается на Запорожье, россияне не оставили попыток оккупировать город – Зеленский

КИЕВ. 6 июня. УНН. Самая угрожающая ситуация на передовой сейчас наблюдается на Запорожье, поскольку часть области оккупирована россиянами и они не оставляют попыток захватить город. Об этом во время общения с журналистами отметил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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“Что касается Запорожья, то там самая угрожающая ситуация, потому что там часть (области. – ред.) оккупирована, а Запорожье враг постоянно хочет оккупировать”, – рассказал Владимир Зеленский.

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Президент также добавил, что на Харьковском направлении украинские войска шаг за шагом деоккупируют села.

Дополнение

Как писал УНН, русские войска временно оккупировали 60% территории Запорожской области.