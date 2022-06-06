Байден объявил режим ЧС в США

КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент США Джо Байден объявил в США режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы нехватки электрогенерирующих мощностей для потребителей и сбоях на энергетических рынках. Соответственное объявление было опубликован Белым домом в понедельник, 6 июня, пишет УНН.

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"Множество факторов угрожают способности Соединенных Штатов обеспечить достаточное производство электроэнергии для удовлетворения ожидаемого спроса потребителей. К этим факторам относятся нарушения на энергетических рынках, вызванные вторжением России в Украину, и экстремальные погодные явления, усугубляемые изменением климата", - сказано в объявлении.

"Ныне же я, Джозеф Р. Байден-младший, Президент Соединенных Штатов Америки, на основании полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел 318(a) Тарифного закона 1930 года с поправками, 19 U.S.C. 1318(a), объявляю чрезвычайную ситуацию в связи с угрозой наличия достаточных мощностей по производству электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса", - говорится в объявлении.

Детали

В соответствии с этим заявлением, американский президент дал следующие указания:

Для решения проблемы Байден, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года "определенные солнечные элементы и модули", импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.