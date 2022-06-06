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Английский язык может получить статус языка делового общения в Украине: правительство обрабатывает инициативу

Английский язык может получить статус языка делового общения в Украине: правительство обрабатывает инициативу

КИЕВ. 6 мая. УНН. Английский язык может получить статус языка делового общения в Украине. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сейчас прорабатывается соответствующая законодательная инициатива, передает УНН.

Цитата

“Сейчас Кабинет Министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу. Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, так что предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины”, – отметил Шмигаль.

Детали

Он отметил, что профильным министерствам дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы.

Дополнение

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль призвал международные компании, которые работали в Украине возобновлять свою работу уже сейчас, как это сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах.

Источник: УНН
Теги: Украина, английский язык
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