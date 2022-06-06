Зеленский о визовом режиме с рф: неплохая идея, можно довести ее до положительного результата

КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у него достаточно возможностей, чтобы довести до положительного для украинцев результата инициативу по введению визового режима для россиян. Об этом он сказал в понедельник во время своего общения с журналистами, пишет УНН.

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«Я считаю, что это – хорошая идея – ввести визовый режим с российской федерацией. Наверное, у меня сегодня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата», - сказал Президент.

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Как писал УНН, ранее Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан россии.

"На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и насущным, поэтому необходимость усиления режима контроля вьездом граждан рф на территорию Украины поддерживаю. С учетом изложенного Премьер-министру Украины Д.Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос", - ответил на призыв Зеленский.