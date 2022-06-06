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Голосование относительно отставки: Борис Джонсон прибыл в парламент

Голосование относительно отставки: Борис Джонсон прибыл в парламент

Борис Джонсон

КИЕВ. 6 июня. УНН. Борис Джонсон прибыл в парламент на голосование по вопросу объявления ему вотума доверия. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр прибыл на средине двухчасового голосования в парламенте, пишет издание.

Сообщается, что вместе с премьером приехали министр обороны Бен Уоллес и глава аппарата Даунинг-стрит Стив Баркли.

Ранее

Как писал УНН, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон столкнется сегодня с вотумом доверия после того, как достаточное для запуска процедуры количество депутатов-консерваторов направило письма с призывом к этому.

Джонсон сохранит должность, если за него проголосует половина депутатов плюс один, то есть 180 человек. Голосование состоится 6 июня с 18:00 до 20:00 в Палате общин, а решение объявят примерно через час после завершения.

Источник: УНН
Теги: отставка, Великобритания
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