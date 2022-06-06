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Отложим в отдельный ящик: Данилов заявил, что Невзоров еще не получил украинское гражданство

Отложим в отдельный ящик: Данилов заявил, что Невзоров еще не получил украинское гражданство

Александр Невзоров

КИЕВ. 6 июня. УНН. Бывший депутат государственной думы рф и журналист Александр Невзоров еще не получил гражданства Украины. Об этом в интервью 24 каналу сообщил Секретарь Совета Национальной безопасности и Украины Алексей Данилов, передает УНН.

Цитата

"Что касается Невзорова – отложим в отдельный ящик. Во-первых, у него еще нет гражданства, он только обратился за гражданством", - заявил Данилов.

Детали

По словам секретаря СНБО, каждый человек, который намерен получить украинское гражданство, должен пройти соответствующую процедуру, предусмотренную Конституцией и законами Украины.

Дополнение

3 июня Невзоров высказался о получении украинского гражданства, отметив, что “становится на сторону жертвы”.

Александр Невзоров ныне живет в Израиле. В россии против него возбуждено уголовное дело за дискредитацию российской армии и выдан ордер на арест.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российский журналист и публицист Александр Невзоров подался на украинское гражданство.

Источник: УНН
Теги: Украина, гражданство
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