Украину не пригласили на переговоры с Турцией и россией об экспорте зерна: Зеленский назвал причины

КИЕВ. 6 июня. УНН. Украину не пригласили на переговоры с Турцией и россией по экспорту зерна, которые состоятся 8 июня в Анкаре. Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, назвал предварительные причины отсутствия украинской делегации на этой встрече, передает УНН.

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“Меня не приглашали в Турцию. Министр иностранных дел сегодня тоже не приглашен. Разговоры о том, что Турция может быть посредником в этой блокировке украинских портов. Я говорил с Президентом Эрдоганом… Мы ломаем сейчас информационный нарратив россии о том, что есть дефицит пищевых продуктов через Украину, из-за того, что мы не вывозим – это неправда. Но они распространяют этот нарратив именно в тех государствах, где будет дефицит, это африканские государства, Азия, и даже Европа”, – отметил Президент.

Детали

Глава Государства пояснил, что Украине необходим коридор безопасности с кораблей, чтобы тот или иной флот любого государства обеспечил нам его экспорт.

Турция ищет формат, как предоставить гарантии Украине.

“Я думаю, что поэтому они встречаются с россиянами, чтобы россия дала Турции гарантии, что с их кораблями ничего не произойдет. Но, тем не менее, детали их встречи мне неизвестны”, – сказал Президент.

Он добавил, что Украина сейчас также ведет переговоры по вывозу зерна с Организацией Объединенных Наций, Польшей и Прибалтийскими странами.

Для безопасного экспорта рассматривается несколько вариантов.

“Мы ведем разговоры с близкими странами – Прибалтийскими, и с Польшей относительно вывоза небольшого объема Укрзализныцей и железной дорогой. Но это не устраивает и нас и страны. И риски дефицита могут быть из-за долгого времени вывоза”, – продолжил Президент.

Другим направлением Глава Государства назвал вывоз через порты, которые являются приоритетными.

“Так мы очень быстро сможем вывозить 10 миллионов тонн ежемесячно. Если сейчас у нас заблокировано 20-25 млн тонн, то осенью это может быть 75 млн. Так что, без портов не сможем”, – резюмировал Зеленский.

Дополнение

Как писал УНН, Украина готова создать необходимые условия, чтобы восстановить экспорт из порта Одессы. Но для этого есть несколько условий.