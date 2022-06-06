В приоритете 100 самых богатых из российского списка Forbes: опубликована дорожная карта индивидуальных санкций против рф

КИЕВ. 6 июня. УНН. Международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против россии представила Дорожную карту индивидуальных санкций. Документ определяет задачи таких санкций, принципы их применения, подробно определяет все категории лиц, в отношении которых должны быть введены персональные санкции. Об этом сообщает официальное интернет-представительство Офиса Президента Украины, передает УНН.

Детали

Задача индивидуальных санкций – усиление давления на руководящие элиты режима, что будет способствовать прекращению войны россии против Украины. Группа предлагает наложить санкции на тех лиц, в отношении которых это можно сделать быстрее и эффективнее. То есть предполагается выбирать категории лиц, персональные санкции против которых станут самыми болезненными. Среди предлагаемых категорий: олигархи, высшие чиновники, ключевой менеджмент компаний, включая иностранцев, российские пропагандисты, руководство политических партий, члены семей и доверенные лица всех этих людей. Также предложено рассмотреть введение индивидуальных санкций в отношении всех российских спортсменов.

Количество потенциальных кандидатов на попадание под санкции составляет не менее 12 тыс. физических и 3 тыс. юридических лиц. Приоритет предоставляется 100 самым богатым людям из списка Forbes.

Ключевые санкционные механизмы: замораживание активов, запрет вьезд в страны санкционной коалиции, прекращение полномочий в западных компаниях. Важно привлечение максимального количества стран в санкционную коалицию. То есть, если лицо попало под санкции в одной юрисдикции, это должно произойти и во всех других юрисдикциях.

Напомним

Европейский Союз уже начал работу над седьмым пакетом санкций против рф за ее вторжение в Украину.

