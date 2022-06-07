Если они хотят уехать, то должны вернуться с результатом для государства: Зеленский по поводу запрета чиновникам выезжать за границу

КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение о запрете чиновникам и политическим деятелям выезжать за границу во время войны, заявив, что если они хотят уехать за границу, то обязаны вернуться с результатом для Украины. В противном случае такие деятели являются “гастролерами”. Об этом Глава государства сказал во время общения с журналистами, передает УНН.

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"Все – депутаты – не депутаты, президенты – не президенты – не уезжают. Я это своим примером показываю. Не потому, что я лучший. Нет, потому что если я буду уезжать, то и они имеют право. Уезжают только в тех случаях, когда эти встречи касаются сугубо Украины, ситуации с войной, и на это есть три причины: санкции, финансы, оружие выезжать (по решению этих вопросов – ред.). А больше нельзя политикам уезжать", - отметил Президент.

Подробности

Зеленский заметил, что ранее было принято решение о том, что чиновники не уезжают из государства. Он добавил, что при этом нет ни к кому претензий, и не интересуется даже политическими обращениями, которые поступают к нему по этим вопросам.

"В самом начале (войны – ред.) мы договорились, что мы все на месте. Мы все доверяем друг другу, мы забыли все, что было раньше, на месте работаем на государство и на победу. Я считаю, что это самое главное, а потом у нас некоторые начали на уровне местных властей, местных СБУ, прокуроров и депутатов и т. д. Хочу напомнить, что в тех или иных оккупированных частях нашего государства просто бежали, поэтому было принято решение, что никто никуда не бежит. Никто никого не бросает, потому что если кто-то куда-то уезжает, то он – дезертир, вот и все”, – уточнил Президент.

По его словам, в Украине есть много людей, которые “избивали себя в грудь”, и говорили, что их нужно выпустить за границу.

"И там разные были люди. Были и прокуроры, и СБУшники, и депутаты разного уровня, бывшие и сегодняшние. Кто-то вывозил деньги, кто-то еще что-то. Кто-то какие-то картины вывозил", - продолжил Зеленский.

Зеленский привел пример, что постфактум узнал о том, что один из чиновников вывозил деньги в сумках деньги за границу.

"А зачем потом обратно здесь их видеть? На какое они государство работают? Если они в сумках деньги вывезли... Никто никому ничего не блокирует, наоборот – если хотят уехать, то пусть едут, но зачем потом возвращаться? Ты с результатом возвращаешься или ты гастролер? Я считаю, что это - гастролеры", - заявил Зеленский.

"У меня нет желания, сил и энергии бороться политически с кем-то. Я не вижу в этом даже содержания и разумного поведения человека. Прежде всего Президента. Зачем мне это?", – подчеркнул Глава Государства.

Дополнение

В конце мая пятого президента Украины, ныне народного депутата Петра Порошенко дважды не выпустили за границу.

30 мая он сообщил, что обратился с открытым письмом к Главе государства Владимиру Зеленскому и выразил надежду, что ему не будут препятствовать в выезде в Роттердам.

После этого политика выпустили за границу.

Сегодня социальные сети и СМИ сообщили, что бывшего президента увидели в Лондоне на прогулке с дочерью.