Каждый и каждый должны продолжать говорить о происходящем: Зеленский призвал украинцев не молчать о войне

КИЕВ. 7 июня. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех украинцев не молчать о войне в Украине и информировать мир о событиях. Об этом сообщает УНН.

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Зеленский сообщил, что готовится к новой волне обращений и общения с политическими и экспертными сообществами мира “для того, чтобы гарантировать нашему государству ту поддержку, в которой мы так нуждаемся”. Он подчеркнул, что это постоянный процесс — сохранения внимания, и его не можно останавливать ни на мгновение, отметив, что это касается всех.

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“Каждый современный человек хорошо знает, как работают средства массовой информации. Держать внимание на одной теме в течение долгого времени очень сложно. Чтобы не уменьшалось внимание к Украине, к нашей борьбе за свободу, каждый и каждая должны продолжать говорить о происходящем . Распространяйте информацию. Поддерживайте наши нужды”, — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что прежде всего это касается журналистов.

“Я хочу пожелать им не замыкаться на нашем внутреннем украинском контексте. Что больше будет сказано об Украине в мире, то скорее мы сможем закончить войну и освободить нашу землю”, — говорится в обращении .

Зеленский подчеркнул, что это также касается и всех представителей государства, украинской политики и деятелей культуры.

“Не забывайте, что бизнес, сфера культуры и просто обычные люди также могут сделать немало для того, чтобы Украина оставалась в топе глобального внимания”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

В День журналиста Зеленский наградил работников СМИ и назвал фамилии тех, кого убила россия.