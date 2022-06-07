Альтернатив членству Украины в ЕС не было даже в предложениях, - Зеленский

КИЕВ. 7 июня. УНН. Никаких альтернатив членству Украины в Евросоюзе не было даже в предложениях. Об этом во время общения с журналистами заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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"Никаких альтернатив нашему членству в ЕС нет и не было даже в предложениях. Мы бы это не рассматривали, если бы даже были предложения, но даже предложений не было этой альтернативы", - заявил Президент.

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По словам Владимира Зеленского, некоторые европейские государства не поддерживают кандидатство Украины в члены ЕС и продвигают идеи альтернативы.

“Мы четко сказали свою позицию — нам не нужна альтернатива ЕС, нам не нужна альтернатива кандидатству в члены ЕС, и мы не понимаем неготовность некоторых государств предоставить нам кандидатство в члены ЕС. А они находят те или иные причины. Я считаю, что это политические оправдания", – продолжил Президент.

В то же время, Глава государства отметил, что союз безопасности, который обсуждается и с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, касается гарантий безопасности Украины. Он добавил, что гарантии безопасности нужны не только Украине, но и ЕС.

Дополнение

10 мая Европейская комиссия официально получила от Украины вторую часть ответов из опросника, необходимые для предоставления выводов относительно предоставления Украине перспектив членства в ЕС.