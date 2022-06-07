Санкции «Ермака-Макфола»: Зеленский отметил важность блокирования за рубежом активов физических лиц рф, однако на это понадобится время

КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность санкций против представителей рф, урегулированных группой “Ермака-Макфола”, однако подчеркнул, что на это понадобится много времени. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает УНН.

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"Санкции по фамилиям (список физических лиц, составленный группой Ермака-Макфола - ред.) так сложны, равно как и в отношении эмбарго нефти. Но это важные шаги. Продолжается блокировка активов. Но это сложный законодательный процесс, и у каждой государства этот процесс разный. Мы бы не очень хотели, чтобы мы заблокировали, а кто потом будет этим пользоваться", - подчеркнул Президент.

Подробности

По его словам, все ресурсы, которые потеряла Украина, нужно будет возвращать. Поэтому важное значение будут иметь именно заблокированные активы, которые Украина сможет забрать.

"Европа, мир будут помогать финансово после войны. Но этого мало, нам нужны компенсации. Просто так нам никто ничего не даст. Эти разговоры о быстрых репарациях, и тому подобное - я в это не верю. А в эти санкции и заблокированные активы я верю, (...) там конкретные счета, конкретные цифры. Нам нужно всем за это бороться, чтобы все эти деньги вернуть в Украину", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что заблокировать активы мало, нужны законодательные изменения или решения, куда также входит работа юристов и лоббистов.

"Многое над чем надо работать за границей. Некоторые страны действительно говорят, что они нас поддерживают, и говорят, что отдадут эти деньги. Поэтому список этих людей важен, список активов их и их родственников", - отметил Президент.

Он подчеркнул, что активы рф необходимо заблокировать и вернуть потом деньги.

"И это не день и не месяц, а может, годы нужны будут. Но надо бороться, и точно мы победим", - резюмировал Президент.

Дополнение

Международная рабочая группа "Ермака-Макфола" по санкциям против россии представила Дорожную карту индивидуальных санкций. Документ определяет задачи таких санкций, принципы их применения, подробно определяет все категории лиц, в отношении которых должны быть введены персональные санкции.