КИЕВ. 7 июня. УНН. Во время ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обращения и встречи с иностранными представителями. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Во время ежедневного обращения к народу Украины Владимир Зеленский рассказал, что готовится к новым обращениям и переговорам с политиками. Он подчеркнул, что тема войны в Украине актуальна и об этом должен слышаться весь мир.

Цитата

"Готовлюсь к новой волне обращений и общения с политическими и экспертными сообществами мира для того, чтобы гарантировать нашему государству ту поддержку, в которой мы так нуждаемся. Это постоянный процесс – сохранения внимания, и его нельзя останавливать ни на мгновение" , – сказал Президент.

Напомним

Владимир Зеленский призвал всех украинцев не молчать о войне в Украине и информировать мир о событиях.