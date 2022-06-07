Байден рассекретил разведданные накануне вторжения рф из-за скептицизма - глава разведки США

КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент США Джо Байден отдал распоряжение о рассекречивании разведданных накануне вторжения россии в Украину 24 февраля, поскольку заявления официальных лиц США о готовящемся нападении были встречены партнерами и союзниками США со "скептицизмом", заявила директор разведки Соединенных Штатов Аврил Хейнс, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"Когда мы объяснили нашим политикам, и наши политики пошли к своим собеседникам, они обнаружили, что есть большая доля скептицизма", - заявила Хейнс на конференции по кибербезопасности в понедельник.

"Как следствие, президент пришел к нам и сказал: "Вы должны выйти и поделиться как можно большим количеством информации, а также убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова взаимодействовать и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как спланировать, по сути, возможность российского вторжения", - рассказала глава разведки США.

Детали

Начиная с первых дней наращивания россией сил на украинской границе, администрация Байдена избирательно рассекретила и обнародовала разведывательные данные о войне рф в Украине, как для СМИ, так и для дружественных государств. Этот подход был направлен на борьбу с российской пропагандой в глобальном масштабе и обеспечение того, чтобы партнеры и союзники США имели единую картину.

Хейнс заявила в понедельник, что США "много делились в этом пространстве с партнерами и союзниками", в конце концов разработав "механизмы обмена", которые можно будет использовать в будущем.

Дополнение

Как сообщалось в декабре, разведданные США убедили союзников НАТО в российской угрозе для Украины.