Заявку Украины на вступление в ЕС обсудят на саммите 23-24 июня - ОП

КИЕВ. 7 июня. УНН. Лидеры Европейского Союза обсудят предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС на заседании Евросовета 23-24 июня, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква во время брифинга, пишет УНН.

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"Европейский совет отдельно отметил процесс подготовки Европейской комиссией заключения о соответствии Украины Копенгагенским критериям членства в ЕС и сообщил, что предметная дискуссия о статусе страны-кандидата для Украины будет проведена на следующем очередном заседании Евросовета, которое состоится 23-24 июня в этом году", — сообщил Жовква во время брифинга накануне.

Ранее

Евросовет в итогах саммита ЕС 30-31 мая указал, что заявку Украины на вступление в ЕС будет рассмотрено на следующем саммите в июне.

9 мая Украина заполнила и передала Еврокомиссии финальную часть опросника на членство в ЕС. Положительного решения ожидают в июне.