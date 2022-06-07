У Зеленского назвали три важных шага, чтобы предотвратить голод в мире

КИЕВ. 7 июня. УНН. Продовольственный кризис создается россией искусственно, поэтому цивилизованный мир должен сделать несколько конкретных шагов, чтобы предотвратить голод. Речь идет о конвоях для сопровождения украинского зерна, санкциях и оружии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление руководителя Офиса Президента Андрея Ермака на странице в Telegram.

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"россия блокирует наши порты, обстреливает зерновые терминалы и ворует зерно. Она заняла часть наших территорий, помешав там посевной", - написал Ермак.

Детали

Сейчас, как отмечает руководитель ОП, необходимо сделать несколько важных шагов:

Обеспечить военные конвои для наших танкеров, чтобы вывезти зерно из портов. Оперативно работать над усилением санкций, как индивидуальных против элит, так и против энергетического сектора и банковской системы россии. Газовое эмбарго – это приоритет. Оружие для освобождения территорий, больше оружия и как можно скорее, чтобы остановить любые планы рф продвигаться дальше и выбить их с нашей земли.

Напомним

Турция, прилагающая интенсивные дипломатические усилия для разблокирования экспорта украинского зерна, на этой неделе проведет две важные встречи. Министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи сообщил, что повесткой дня запланированного на этой неделе визита в Стамбул председателя мид рф сергея лаврова с "представителями Украины, россии и ООН" станет "зерновой коридор".

Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из порта Одессы. Но для этого есть несколько условий.