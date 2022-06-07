Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 0,0014 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Образование, язык, оружие: Сергей Бабак о борьбе за каждого гражданина
Образование, язык, оружие: Сергей Бабак о борьбе за каждого гражданина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10020

У Зеленского назвали три важных шага, чтобы предотвратить голод в мире

У Зеленского назвали три важных шага, чтобы предотвратить голод в мире

Андрей Ермак

КИЕВ. 7 июня. УНН. Продовольственный кризис создается россией искусственно, поэтому цивилизованный мир должен сделать несколько конкретных шагов, чтобы предотвратить голод. Речь идет о конвоях для сопровождения украинского зерна, санкциях и оружии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление руководителя Офиса Президента Андрея Ермака на странице в Telegram.

Цитата 

"россия блокирует наши порты, обстреливает зерновые терминалы и ворует зерно. Она заняла часть наших территорий, помешав там посевной", - написал Ермак.

Детали 

Сейчас, как отмечает руководитель ОП, необходимо сделать несколько важных шагов:

  1. Обеспечить военные конвои для наших танкеров, чтобы вывезти зерно из портов.
  2. Оперативно работать над усилением санкций, как индивидуальных против элит, так и против энергетического сектора и банковской системы россии. Газовое эмбарго – это приоритет.
  3. Оружие для освобождения территорий, больше оружия и как можно скорее, чтобы остановить любые планы рф продвигаться дальше и выбить их с нашей земли.

Напомним 

Турция, прилагающая интенсивные дипломатические усилия для разблокирования экспорта украинского зерна, на этой неделе проведет две важные встречи. Министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи сообщил, что повесткой дня запланированного на этой неделе визита в Стамбул председателя мид рф сергея лаврова с "представителями Украины, россии и ООН" станет "зерновой коридор".

Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из порта Одессы. Но для этого есть несколько условий.

Источник: УНН
Теги: зерно, война с Россией, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.