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Будут учить, как уберечься от мин, и уберут "Войну и мир": в МОН анонсировали изменения в школьной программе

Будут учить, как уберечься от мин, и уберут "Войну и мир": в МОН анонсировали изменения в школьной программе

КИЕВ. 7 июня. УНН. В Министерстве образования и науки анонсировали новые изменения в учебных программах по нескольким предметам. Как сообщил в эфире национального телемарафона заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, изменения затронут такие предметы, как защита Отчизны, зарубежная литература, история Украины и всемирная история, передает УНН.

Цитата

"В соответствии с приказом МОН сейчас работают группы высокопрофессиональных специалистов, которые создают изменения в учебные программы. До 15 июня эти группы должны подать результаты в МОН, и эти изменения мы будем вносить отдельными нормативными документами”, – сказал Витренко.

Детали

Он добавил, что в первую очередь эти изменения коснутся предмета “защита Отечества”. Они будут касаться усиления практической направленности этого предмета.

“Дети должны знать, уметь, будет усилено национально-патриотическое воспитание и отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности. Чтобы дети осознавали, что нельзя трогать, что несет для них опасность”, – объяснил Витренко.

Кроме этого, из зарубежной литературы будет исключен роман Льва Толстого “Война и мир”.

"Такого в Украине изучать не будут, то есть все, что воспевает орковские войска, все оно исчезнет из программы зарубежной литературы. История Украины и всемирная история – мы горды потому, что уже основываемся на национальных украинских архивных документах. Будут внесены изменения в методологию преподавания истории и мировой истории, рабочие группы тщательно прорабатывают все эти изменения, и будут выписаны взаимоотношения между украинской нацией и "русским миром" на основе исторической правды”, – подчеркнул Витренко.

Относительно того, останется ли в программе кто-нибудь из российских писателей, Витренко отметил, что сейчас идут дискуссии по этому вопросу, но программа зарубежной литературы будет обновлена.

Он также заявил, что министерство проводит аудит мест, которые в случае опасности могут использоваться как бомбоубежища для учащихся. Также будут разработаны соответствующие требования к укрытиям и специализированные пути эвакуации.

Дополнение

Витренко сообщил, что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября в режиме офлайн.

Источник: УНН
Теги: Минобразования, программа, школа
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