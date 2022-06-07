Лидеры групп Европарламента сделают заявление о заявке Украины в ЕС перед саммитом в июне - журналист

КИЕВ. 7 июня. УНН. Лидеры политических групп Европейского парламента намерены обратиться к главам государств и правительствам стран-членов ЕС накануне июньского саммита по заявке Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС. Проект заявления лидеров опубликовал в своем Twitter журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, пишет УНН.

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«От имени Конференции президентов лидеры политических групп Европейского парламента обращаются к главам государств и правительств стран-членов ЕС, которые встретятся через две недели в Брюсселе для принятия решения по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на вступление в Европейский Союз. Мы должны проявить мужество, решимость и дальновидность перед лицом ухудшающейся международной обстановки. Сдвиг геополитических плит требует действий с нашей стороны. Поступая так, мы будем верны нашим принципам и ценностям», - говорится в проекте заявления.

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Лидеры политгрупп ЕП, как ожидается, подчеркнут, что народ Украины, чья Родина подвергается жестокому нападению, а также молдаване и грузины «ожидают сигнала о том, что их место – в европейской семье».

По этой причине лидеры политгрупп «решительно призывают предоставить Украине, Республике Молдова и Грузии статус кандидата в члены ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и на основе заслуг».

Как отметил Йозвяк, проект заявления, скорее всего, будет принят в четверг, однако его текст может измениться.

«Европарламент не имеет права голоса по этому вопросу, и, вероятно, самое болшее, на что может рассчитывать любая из трех стран в июне, это условный статус кандидата», - добавил журналист.

Напомним

Лидеры Европейского Союза будут обсуждать предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС на заседании Евросовета 23-24 июня.

9 мая Украина заполнила и передала Еврокомиссии финальную часть опросника на членство в ЕС. Положительное решение ожидается в июне.