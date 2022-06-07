В Украине могут запретить использование петард и фейерверков

КИЕВ. 7 июня. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали проект по использованию и обращению пиротехнических изделий. Особую актуальность установление контроля и ограничение использования пиротехники приобрело в связи с осуществлением россией вооруженной агрессии против Украины. Соответствующий законопроект №7438 народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде, информирует УНН.

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"Звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов. Актуальными будут контроль и ограничение использования пиротехнических изделий и после окончания войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате переживания обстрелов во время военных действий", - говорится в проекте.

Детали

Так, запрещается использование и продажа фейерверков, в частности салютов и петард, кроме фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ.

Более того, установлено возрастное ограничение по их покупке (16 лет).

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть запрет на использование фейерверков, петард, салютов и закрытие всех магазинов пиротехники в Украине на время военного положения.