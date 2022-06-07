Пескова, Фридман, Мазепин: почувствовали ли на себе дети российских политиков и олигархов санкции, введенные в отношении их родителей

КИЕВ. 7 июня. УНН. Из-за войны в Украине Евросоюз ввел персональные санкции в отношении пропагандистов, бизнесменов и политиков, прямо или косвенно работавших в интересах российской армии и руководства рф. Среди них оказался Михаил Фридман (“Альфа-Банк”, LetterOne), Дмитрий Песков (пресс-секретарь путина), Дмитрий Мазепин (“Уралхим”, “Уралкалий”, “ТольяттиАзот”) и другие. Как сказались санкции ЕС на бизнесменах и их семьях - читайте в материале УНН.

Детали

Среди тех, кто почувствовал на себе силу санкций — семья Песков: жена Татьяна Навка и дети Пескова от первого брака Николай и Елизавета. После включения в санкционный список своей семьи, от пресссекретаря путина почти сразу прозвучала реакция. Мол, ему непонятно по каким причинам в списки попали его родные.

Дочь Пескова Лиза проживает во Франции, называет себя “гражданкой мира” и свое включение в санкционный список пока не комментировала.

Кроме Песковых, в санкционный список попали и дети Михаила Фридмана — Екатерина и Лариса. Против них ввела санкции Канада. Кроме того, властями Франции была арестована вилла в Сен-Тропе на Лазурном Берегу Франции.

Не обошли стороной санкционные ограничения и сына Дмитрия Мазепина Никиту — известного гонщика Формулы-1. Его высадили из болида и Мазепин потерял место в гоночной команде “Формулы-1” Haas, попав в список санкций ЕС.

Никита Мазепин попал в список как публичная фигура, которая не отказалась от связи с “Уралкалием” — компанией его отца, выступавшей спонсором команды Haas.

При этом, по мнению Мазепина-младшего, введение таких санкций является “культурой отмены” (современная форма остракизма, когда под давлением общественного резонанса лицо оказывается вне социальных или профессиональных кругов за неприемлемое с точки зрения определенной группы общества поведение).

“Я не согласен с тем, что попал под санкции и, как уже говорил, намерен опровергать это. Наверное, сейчас неподходящее время, ведь если посмотреть на то, что происходит со спортсменами в целом, это культура отмены моей страны”, — заявил Никита.

По мнению политического эксперта Владимира Цыбулько, попадание детей российских политиков и олигархов под санкции — оправданный шаг.

“Дело в том, что в случае с рф, дети и родители — это подельники в хищении государственных средств. То есть, все успехи детей — они связаны с должностными обязанностями родителей, а благосостояние родителей — связано с хищением государственного бюджета. А следовательно дети, в случае рф, являются подельниками своих родителей по хищению государственных бюджетов. Поэтому история с ответственностью детей за действия родителей в этом случае вполне оправданный шаг”, — объяснил он.

Напомним

Никита Мазепин — сын известного в россии бизнесмена Дмитрия Мазепина, который недавно выкупил почти все предприятие “ТольяттиАзот”, которое связано с Украиной аммиакопроводом “Тольятти-Одесса”, через который идет транзит российского аммиака на экспорт через Одесский припортовый завод.

При этом, Мазепин постоянно подчеркивал, что работать с Украиной — достаточно рискованно из-за конфликтов между двумя государствами.

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине, Мазепин общался с президентом рф Путиным и обещал “сдать” Одессу (на территории которой и находится припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака на заводы американской нефтяной компании), в обмен на контроль над этим предприятием.

Добавим, что от поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.